Kayseri'de FETÖ şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapma suçlamasıyla aranan şüpheli kontrol noktasında gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi, Kayseri-Ankara kara yolu Beydeğirmeni mevkisindeki kontrol noktasında yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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