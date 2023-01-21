Erciyes'e yarıyıl tatilinde günlük otobüs seferi düzenlenecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarıyıl tatili boyunca Erciyes'e her gün otobüs seferi düzenleyeceklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e ulaşımı kolaylaştırdıklarını belirtti.

Erciyes'in kayakseverler için gözde merkez olduğunu, yarıyıl tatilinde de yoğun ilgi göreceğini aktaran Büyükkılıç, "Cumhuriyet Meydanı'ndan Erciyes Kayak Merkezi'ne, kale önünden gidişler, saat 08.30, 09.30, 10.30 ve 11.30 olarak belirlendi. Erciyes Dağı'ndan dönüşler ise saat 14.30, 15.30, 16.30 ve 17.30 olarak düzenlendi. Ayrıca, Erciyes Tekir Kapı ile Hacılar Kapı arasında da saat 10.00-16.00'da ring seferleri gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.