Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi komşu illerdeki üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile faaliyetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, komşu illerle de iş birliği yapıyor.

Kayseri'ye komşu Nevşehir ve Kırşehir'de bulunan üniversitelerle gerçekleştirilen görüşmede, Kayseri Kariyer Merkezi, Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine de hizmet verecek.

Üniversite öğrencileri staj başvurusunu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ulusal Staj Programı kapsamında kariyer kapısı üzerinden yapacak.

- Kayseri Serbest Bölge'de 40'a yakın yeni fabrika üretime başlayacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ocak ayı yönetim kurulu toplantısında Kayseri Serbest Bölge'nin bu yıl istihdama en çok katkı sunacak sanayi üretim tesislerinin arasında bulunacağını kaydetti.

Kayseri Serbest Bölge'nin, kent ihracatının yüzde 22'sini karşıladığını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2023 yılı içerisinde 40'a yakın fabrikanın inşaatı bitip üretime başlayacak durumda. Kayseri'ye kazandırdığımız stratejik bir yatırım ve tamamı ihraç edilecek olan Vagon Üretim Tesisi bu yıl içerisinde üretime başlayacak. Kayseri Serbest Bölge güzel bir birliktelik içerisinde Kayserimize katkı sunmaya devam ediyor. Katkıları için Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerime, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Serbest Bölge Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize en çok katkı sunan bölgelerden biri olacak."

- Büyükkılıç, Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 gün boyunca Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" isimli tiyatro oyununu sahneleyen Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile buluştu.

Kayseri'de kültürel ve sanatsal etkinlikleri artırmak adına uğraş verdiklerini belirten Büyükkılıç, kentin sanat hayatına önemli katkılar sağlayan Devlet Tiyatrosu'nda oyunların sahnelenmeye devam ettiğini kaydetti.

Güngör Dilmen'in yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen 2 perdelik "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" oyunu, Osmanlı'da 1800'lü yılların sonlarına doğru, sarayda doğup büyümüş Mahitap hatunun çırağ edilerek Aksaray'ın eski, köhne konağının bulunduğu Bican Efendi sokağına taşınması ile başlayan hikaye, bir aşk kadını olan Mahitap hatunun aradığı aşkı bu sokakta bulduğunu sanıp olayların onu bambaşka bir duruma sürüklediğini anlatıyor.

Oyun, bugün Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda seyirci ile buluşacak.

- ERÜ Rektörü Altun, ERÜTAM'ı ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, araştırma merkezleri ziyaretleri kapsamında Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ERÜTAM) personelle bir araya geldi.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ulaş, Rektör Altun'a merkezin kuruluşundan bu yana yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi.



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