Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

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KAYSERİ (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarları karşıladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek vererek tezahürat yaptı. Güneş de tarafların yanına giderek onları selamladı.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

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