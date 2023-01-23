Kayseri'de 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'yi Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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