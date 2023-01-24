Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Kocasinan İlçe Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Barsama Mahallesi'nde İ.D'ye ait evden yapılan hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında failleri tespit eden ekipler, şüpheliler A.K. ve D.Y'nin evinde arama yaptı.

Aramada İ.D'ye ait motosiklet ve bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.





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