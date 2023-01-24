Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazası davasına devam edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar midibüs şoförü O.S. ile firma sahipleri S.D. ve eşi D.D. katılmadı.



Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada dinlenen 3 öğrenci, kaza yapan araçta bulunduklarını, midibüs hızlanınca önde oturan bazı kişilerin bağırdığını, sonrasında aracın yoldan çıkarak devrildiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüs, 5 Ocak 2022'de, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 2 öğrenci ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

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