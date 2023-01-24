Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

U.Ç. yönetimindeki 38 ABH 453 plakalı otomobil ile Ş.E. kontrolündeki 38 LY 897 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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