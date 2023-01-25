Kayseri'de Regaip Kandili mesajları

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, üç ayların başlangıcındaki Regaip Kandili'nin dua, tövbe ve ibadetlerle değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu önemli günleri fırsat bilmek gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hem dünyamıza hem de ahiretimize yönelik birer fırsat niteliğinde olan belirli günlerimiz bulunmaktadır. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili de insanoğlu için manevi bir fırsat olacaktır. Ramazan ile nihayetlenen üç ayların başlangıcında yer alan Regaip Kandili hem dünyamıza hem ahiretimize katkı sağlayacak kazanımları edinmede bir giriş kapısı niteliğindedir. Regaip kandilinin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da manevi iklimin başlangıcı olan üç ayları ve Regaip Kandili'ni Kur'an-ı Kerim'le karşıladıklarını anlattı.

Başkan Yalçın, "Üç ayların ilki olan Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz, en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olan bu aylar, ayrıca kandilleri de içerisinde barındırıyor. İslam aleminin üç aylarını ve kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise Regaip Kandili'nin ramazan ayının müjdecisi olduğunu, bu aylarda sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığını bildirdi.



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