AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışına katıldı

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KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri'den mobilyacıların da katıldığı İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışına katıldı.

Çopuroğlu, yazılı açıklamasında, Kayseri mobilya sanayicilerinin bulunduğu fuara katılmanın kendilerini memnun ettiğini belirtti.

"Mobilyanın başkenti" olarak adlandırılan kentte yoğun çalışmalar yapıldığını anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"İşte bunların en başında da şu an içinde bulunduğumuz fuar alanı. Burada Kayseri'de üretilen ürünler var. Emek var, alın teri var, gayret var. Bu sebeple Kayseri her yerde olduğu gibi mobilyada da 'biz de varız' dedi. Sanayicilerimiz burada bir alkışı ve teşekkürü hak ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarın ve yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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