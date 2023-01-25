Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, 41 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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