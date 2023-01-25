Büyükşehir Belediyesinin "İnançlar Toprağı Kayseri" projesi ödüle layık görüldü

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KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından uluslararası kuruluşların ve merkezi yönetimin öne çıkardığı konularda belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla yarışmalar tertip ediliyor.

Bu çerçevede, Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen törene katılan Büyükkılıç, yarışmada ödüle layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinin "İnançlar Toprağı Kayseri" isimli projesinin ödüle layık görüldüğünü belirten Büyükkılıç, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Güzelöz köyünde doğan ve Hristiyanlık inancının çekicilik özelliğine sahip bir değeri olan Aziz George'u tanıtarak, kentte inanç turizminin canlanmasını sağlayacak bir proje yaptık." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, yarışmaya katılan 12 proje arasında kendilerini ödüle layık gören jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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