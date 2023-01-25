Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün merkez Kocasinan ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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