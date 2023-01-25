Kayseri'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bayramhacı Mahallesi'nde çalışma yapan Halil Ç'nin kullandığı iş makinesi, arazideki su birikintisine kayarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen iş makinesinden çıkarılan Halil Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Halil Ç'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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