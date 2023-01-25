Kayseri'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde yol kenarında park halinde dörtlüleri yanan 38 DF 123 plakalı otomobilin durumunda şüphelenen ve başka bir ihbar için o bölgede bulunan polis ekipleri otomobili inceledi.

Ekipler, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz yattığını tespit etti. Polisin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 51 yaşındaki Hikmet İ'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hikmet İ'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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