Kayseri'nin İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı hazırlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı'nın hazırlandığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, eylem planının İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından hazırladığını ifade etti.

İklim değişikliğinin dünyayı ve insanlığı olumsuz yönde etkileyebilecek en önemli küresel sorunlardan biri olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, projenin iklim tehlikelerine karşı daha dirençli, karbon nötr ve daha sürdürülebilir bir kent yaşamını hedefleyen, planlı bir eylem programını içerdiğini anlattı.

Eylem planının 5 temel stratejiyi içerdiğini belirten Büyükkılıç, bunların iklime dirençli şehir gelişimi ve sağlıklı kent yaşamı, kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir organik tarım, binalar ve sanayide temiz enerjiye dönüşüm, yeşil ve akıllı kent ulaşımı, sürdürülebilir çevre yönetimi başlıkları olduğunu kaydetti.

Büyükkılıç, belediye olarak planlı eylem programlarıyla, sera gazı emisyonlarını 2053 yılında en az yüzde 77 oranında azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

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