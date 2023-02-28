KTO Başkanı Gülsoy'dan depremden etkilenen firmalara destek çağrısı:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, depremden etkilenen 11 ilde nakit akışı bozulan firmaların kredi faizlerinin silinerek kredilerinin uzun vadede yapılandırılması gerektiğini söyledi.



KTO Konferans Salonu'ndaki şubat ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin ilk saatinden itibaren oda başkanlarıyla bir araya geldiğini anlatan Gülsoy, telefon açıp gıda, tekstil, odun, ısıtıcı, akaryakıt, nakliye gibi yardım istediği tüm iş insanlarından güzel geri dönüşler aldığını, bölgeye 600'ün üzerinde tır gönderildiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ticaretin yeniden hayata geçirilmesi için kurulan konteyner çarşının faaliyetine başladığını aktaran Gülsoy, "Ticaretin olduğu yerde yaşam olur. Ticaretin, çarkların dönmesi gerekir. Bu konuda da hassasiyetle çalışmalar devam ediyor." dedi.

Depremden etkilenen şehirlerde vergi, SGK sistemi, üretim ve sosyal hayatın işlerliği için bir dizi tedbir alınması gerektiğine dikkati çeken Gülsoy, şöyle konuştu:

"Depremin meydana geldiği illerimizden başta Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman Türkiye'nin çok önemli üretim üsleridir. Nakit akışı bozulan firmaların kredi faizlerinin silinerek kredileri uzun vadede yapılandırılmalı. Firmaların temerrüde düşmesi engellenmeli. Bölgede ödenmemiş vergi, gecikme faizi, fon payı ve vergi cezaları terkin edilmesi, deprem bölgelerine inşa edilecek Organize Sanayi Bölgeleri ve sanayi tesislerine yönelik finansman desteğinin sağlanması, fabrikalar için alınacak yeni makine ve teçhizatlar için KDV istisnası getirilmesi, ithalatta gümrük vergisinin düşürülmesi gerekiyor. Deprem bölgelerinde öğrenim gören ve deprem bölgesinde ikamet edip farklı illerde eğitim gören tüm öğrencilere karşılıksız olarak yıl sonuna kadar deprem bursu verilmeli. Depremde yakınlarını kaybedenlere yapılan yardımlara, vergi ve sigorta primi istisnası tanınmalı. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine hibe kredilerinin verilmesi önem arz ediyor."

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