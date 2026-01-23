Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 22:12 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kentte genel ahlakın korunması ve fuhuşa aracılık etme ve yer temini sağlayan suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen 8 adrese, 22 ekip ve 96 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyon kapsamında mağdur edildiği tespit edilen 19 kadın hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tayland merkezli bir pırlanta firmasından Kayseri'ye 2,7 milyar liralık sağ...
        Tayland merkezli bir pırlanta firmasından Kayseri'ye 2,7 milyar liralık sağ...
        Kayseri'de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Kayseri'de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Kayseri'de eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 6 şahıs tutuklandı
        Kayseri'de eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 6 şahıs tutuklandı
        KTO'da istişare toplantısı düzenlendi
        KTO'da istişare toplantısı düzenlendi
        ERÜ Rektörü Altun, diş hekimliği fakültesi ek hizmet binasını inceledi
        ERÜ Rektörü Altun, diş hekimliği fakültesi ek hizmet binasını inceledi
        Kocasinan'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanla...
        Kocasinan'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanla...