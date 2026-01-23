Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Tayland merkezli bir pırlanta firmasından Kayseri'ye 2,7 milyar liralık sağlık yatırımı

        Tayland merkezli bir pırlanta firması, Kayseri'deki bir sağlık kuruluşuna 2,7 milyar liralık yatırımla ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 21:46 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tayland merkezli bir pırlanta firmasından Kayseri'ye 2,7 milyar liralık sağlık yatırımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tayland merkezli bir pırlanta firması, Kayseri'deki bir sağlık kuruluşuna 2,7 milyar liralık yatırımla ortak oldu.

        Ortaklık sözleşmesi için bir otelde düzenlenen imza törenine, sağlık kuruluşunun yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Erşad Batmaz, pırlanta firmasının sahibi Peyda Çetin ve her iki kuruluşun yetkilileri katıldı.

        Batmaz, burada yaptığı konuşmada, 33 yıldır Kayseri'de sağlık sektörünün çeşitli aşamalarında vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

        Uzun yıllardır hizmet veren hastanenin daha iyi şartlara kavuşabilmesi için ortaklık yolunu tercih ettiklerini belirten Batmaz, ortaklığın hem bölge halkına hem de her iki şirkete hayırlı olmasını temenni etti.

        Çetin ise hastanede bugüne kadar 80 bine yakın doğum ve çeşitli operasyonların yapıldığını anımsattı.

        Yapılan ortaklıkla, hastanenin fiziki olarak hazırlanan ancak açılışı yapılmayan binanın da hizmete gireceğini vurgulayan Çetin, operasyon sayısının çok daha yukarılara çıkacağının altını çizdi.

        Konuşmaların ardından 2,7 milyar liralık bedelle yapılan ortaklık sözleşmesi imzalandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Kayseri'de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Kayseri'de eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 6 şahıs tutuklandı
        Kayseri'de eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 6 şahıs tutuklandı
        KTO'da istişare toplantısı düzenlendi
        KTO'da istişare toplantısı düzenlendi
        ERÜ Rektörü Altun, diş hekimliği fakültesi ek hizmet binasını inceledi
        ERÜ Rektörü Altun, diş hekimliği fakültesi ek hizmet binasını inceledi
        Kocasinan'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanla...
        Kocasinan'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanla...
        Rektör Altun, Yeni Diş Hastanesi Binası'nı inceledi
        Rektör Altun, Yeni Diş Hastanesi Binası'nı inceledi