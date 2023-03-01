Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B. ve F.Ö'nün kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespiti üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 200 gram metamfetamin, 60 litre etil alkol ile 1 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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