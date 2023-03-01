Kayseri'de aranan bir şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kanuna aykırı gösterisi yapma suçlamasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesince "kanuna aykırı gösteri ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" suçundan hakkında yakalama kararı verilen şüpheliyi, Talas ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelinin işlemleri devam ediyor.



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