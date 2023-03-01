Başkan Büyükkılıç, Develi ve Yahyalı belediyelerini ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ve Yahyalı belediyelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.

Büyükkılıç, 2023 yılında yapılacak çalışmaları görüşerek, deprem bölgesine yaptığı yardımlardan dolayı Develi ve Yahyalı halkı nezdinde başkan ve yönetimine teşekkür ederek, bundan sonraki yardımları değerlendirdi.

Ziyaretlerde konuşan Büyükkılıç, depremden Kayseri'nin de etkilendiğini belirterek, "11 ili etkileyen deprem Kayseri'de de önemli derecede hissedildi. Bu süreçte zaman zaman da artçı sarsıntıların şehrimizde sıkıntılar oluşturduğunun farkındayız. Mevcut depremlerle ilgili değerlendirmeleri, yerinde yapılan çalışmaları da gözden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremin oluşturduğu yarayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde saracaklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kaymakamlarımıza, değerli belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza, sivil toplum teşkilatlarımıza, hayırsever hemşehrilerimize, iş adamlarımıza, esnaf odalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Herkes varını, yokunu ortaya koydu ve oraya göndermeye çalıştı ve belediyemiz de burada öncülük yaptı. İnşallah bu yarayı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde saracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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