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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kalite Komisyonu Sürekli İyileştirme Çalışma Grubu tarafından 2023 Eğitici Eğitimi Programı kapsamında "Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi-1: İletişim Becerileri" çalıştayı düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, senato üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Altun, yaşanılan depremler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Uzaktan eğitim faaliyetlerine de değinen Altun, "Ülkemizde deprem süreci devam ederken bir taraftan da eğitim süreçlerinin de devam etmesi gerekmekte. Yükseköğretim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde bu süreci de devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kayseri Şeker, Türkiye'nin itibarlı markaları arasında

Kayseri Şeker'in yazılı açıklamasında, bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen "Türkiye İtibar Endeksi" sonuçlarına göre, Kayseri Şeker'in Türkiye'nin en itibarlı markalarından biri olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun "Türkiye Örneklemi" olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 15 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, ana ve alt sektörleri ile toplam 66 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirmesi yapıldığı aktarılan açıklamada, Kayseri Şeker'in sektöründe Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında yer alan tek şeker fabrikası olduğu ifade edildi.

- Göksun'da güç birliği ile yaralar sarılıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri belediyeleri olarak depremzede vatandaşların yanlarında olduklarını bildirdi.

Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine giderek, depremzede vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Özdoğan, devletin depremin yaralarını en kısa sürede saracağını kaydetti.

- Melikgazi Konteyner Çarşı'ya ziyaret

Melikgazi Belediyesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteynerlerden kurduğu "Elbistan Melikgazi Çarşı" hizmet vermeye başladı.

Deprem bölgesindeki konteyner çarşının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Allah'ın izniyle bu zor günleri hep birlikte aşacak, elbirliği ile şehirlerimizi yeniden ihya edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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