Kayseri'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 1 mahkum öldü, 12 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1 mahkum hayatını kaybetti, 7'si jandarma personeli 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan cezaevi nakil aracı, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıkızılçevlik mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Araçtaki mahkum A.K, kaza yerinde hayatını kaybetti, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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