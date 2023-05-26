Palancıoğlu, depremzedeler için yaptırılan konteyner kenti inceledi

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaptırılan ve 63 ailenin barınacağı Melikgazi Belediyesi Yaşam Alanı'nı inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Melikgazi personelinin gece gündüz çalışarak kısa sürede konteyner kenti tamamladığını belirtti.

Yarından itibaren hak sahiplerinin AFAD tarafından konteynerlere yerleştirilmeye başlanacağını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tam 63 tane konteynerin içinde buzdolabı, kliması, televizyonu, ebeveyn yatak odası, tuvaleti ve banyosuna kadar A'dan Z'ye sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir ortam hazırladı. Burası güzel bir yaşam alanı oldu. Asfaltını bizzat Kayseri'den getirdiğimiz araçlarla yaptık. Kilit parkelerinden, altyapısına kadar Melikgazi Belediyesi personelimizin emeği var. Şimdi AFAD'a devrediyoruz. Buraya engelli, yaşlı, mağdur olanlar vatandaşlarımız yerleşecek. Kalıcı konutları yapılana kadar burada kalacaklar."

Palancıoğlu ayrıca, 2. konteyner kentin çalışmasına da başladıklarını ifade etti.



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