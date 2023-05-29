Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp 2 kişiyi buldu

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 22-28 Mayıs arasında yapılan çalışmalarda kayıp 2 kişi bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler bu tarihlerde 12 bin 644 kişi ve 5 bin 295 araç kaydı sorguladı. Hacizli 3 otomobil yakalandı, 31 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Ekipler, aranan 36 kişiyi yakaladı, kayıp olan 2 kişiyi de buldu. Ekipler, 2 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakalayarak adli makamlara sevk etti, 25 kişiye kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yaptı.

Çalışmalar sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 2 av tüfeği, 154 fişek ve metamfetamin ele geçirildi.





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