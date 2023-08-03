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        Büyükşehir Belediyesi, çoban ve taziye evi inşa etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:55
        Büyükşehir Belediyesi, çoban ve taziye evi inşa etti

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleri kırsalına mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine çoban ve taziye evi inşa etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi ve Pınarbaşı ilçesi Dilciler Mahallesi sakinlerinden gelen talep üzerine harekete geçti.

        Ekipler, dışarıdan gelen, kalacak yeri olmayan çobanlar ile cenaze zamanlarında taziye evi olarak kullanılmak üzere çoban ve taziye evi yaptı.

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