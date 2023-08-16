Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapılacak

        Kayseri'de havacılık sektörünü yeniden canlandırılacak ve sektöre kalifiye eleman yetiştirecek Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temeli atılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de havacılık sektörünü yeniden canlandırılacak ve sektöre kalifiye eleman yetiştirecek Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temeli atılacak.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 18 Ağustos'ta lisenin temel atma törenini gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Şehir açısından son derece önemli bir yatırımın temellerini atacaklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kayseri'de tayyare fabrikası Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kurulmuş ve 1950 yılına kadar burada uçak üretimi devam etmiş. Daha sonrasında Marshall yardımlarıyla maalesef uçak üretimi durmuş ve burası Hava İkmal Bakım ve Onarım Merkezine dönüşmüş. İşte havacılık tarihine kaldığımız yerden tekrar devam etmek üzere biz de Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni Kayseri Melikgazi'ye kazandırıyoruz. Erciyes Üniversitemizin karşısına millet bahçemizin köşesine 25 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en modern meslek liselerinden, havacılık liselerinden birini yapacağız. Temelini attığımız okulumuzu iki senede tamamlayacağız."

        Vatandaşları temel atma törenine davet eden Palancıoğlu, yapılacak lisenin hayırlı olmasını diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor

        Benzer Haberler

        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri Ticaret Borsası
        Keykubadiye Sarayı'nda yeni sezon kazıları devam ediyor
        Keykubadiye Sarayı'nda yeni sezon kazıları devam ediyor
        İlçede süt işleme tesisi kuran Birlik ayda 12 milyon lira ciroya ulaştı
        İlçede süt işleme tesisi kuran Birlik ayda 12 milyon lira ciroya ulaştı
        Kayseri'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
        Kayseri'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
        Senegal'in Ankara Büyükelçisi Gueye, Kayserispor'u ziyaret etti
        Senegal'in Ankara Büyükelçisi Gueye, Kayserispor'u ziyaret etti
        Kayseri Şeker, çiftçilere 195 milyon 634 bin lira ikinci sulama avansını öd...
        Kayseri Şeker, çiftçilere 195 milyon 634 bin lira ikinci sulama avansını öd...