Kayseri'de depoda çıkan yangın hasara neden oldu Kayseri'de bir depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Güneşli Sokak'taki boş araziye çocuklar tarafından atılan torpil yangına neden oldu.

Kuru otların tutuşmasıyla büyüyen yangın yakındaki bir depoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın hasara neden oldu.