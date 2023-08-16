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        Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Çorum'dan gelen kursiyerleri ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:18
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        Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Çorum'dan gelen kursiyerleri ağırlıyor
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        KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan Kadın Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen "Butik Çikolata Hazırlama Kursu"nda Çorum'dan gelen kursiyerler ağırlandı.

        Kooperatif başkanı Gülten Ardahan öncülüğünde gerçekleşen kursta 13 kursiyer ağırlanıyor. Katılımcılar, uzman şefler eşliğinde hem çikolata yapımının inceliklerini öğreniyor hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

        Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim İştahlı, yaptığı konuşmada, amaçlarının katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunmak olduğunu ifade etti.

        Çikolata hazırlama kurslarının geleneksel lezzetleri modern yaklaşımlarla birleştirme fırsatı sunduğunu belirten İştahlı, "Bu kurs sayesinde katılımcılarımız çikolatanın doğru saklama koşullarından, özgün aromaların kombinasyonuna kadar geniş bir yelpazede bilgi edinecekler." ifadesini kullandı.

        Kooperatif başkanı Ardahan da çikolatanın insanların sevinçlerini ve özel anlarını paylaşırken en sık tercih ettiği tatlılardan birisi olduğunu kaydetti.

        Çorum'dan gelen misafirlerini ağırlayarak bu lezzetin hazırlanma sürecini keşfetmelerini sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Ardahan, "Umarım bu deneyim, katılımcılarımızın el becerilerini geliştirmelerine ve kendi özgün çikolata tariflerini oluşturmalarına ilham kaynağı olur." ifadesini kullandı.

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