Bakan Özhaseki, Kayseri'de Talas Millet Bahçesi'nin temel atma törenine katıldı

KAYSERİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Talas Millet Bahçesi'nin temel atma törenine katıldı.

Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'ye hizmete devam edeceklerini söyledi.

İnsanoğlunun yaşadığı yerde ihtiyacın bitmediğini ifade eden Özhaseki, 30 sene önce de 20 sene önce de 10 sene önce de bugün de birtakım ihtiyaçlar olduğunu anlattı.

Bittikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacağını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunlar yapılacak ve nihayet yaşayan insanlar inşallah mutlu olacaklar. Önemli olan orada ihtiyaçlar doğduğunda, sıkıntılar ortaya çıktığında bunu çözme iradesi gösterebilecek bir yapının olması, bir gücün olması. Çok şükür, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde 16 belediye burada şimdi kol kola girdiler. Kayseri'ye hizmet ediyorlar. Biz de onlara ne lazımsa geriden yardım ediyoruz, destek oluyoruz."

Bu arada şanslı bir dönemde olduklarını, ilin yöneticilerinden çok memnun olduklarını dile getiren Özhaseki, böyle güzel bir ekibi bulabilmenin de kolay olmadığını vurguladı.

Bu birlikteliğin, bu güzel hizmetlerin, insanların duasına vesile olacağını aktaran Özhaseki, "İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. İşte eserler çıkıyor. Allah razı olsun, Mustafa başkanımıza (Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın) da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Özhaseki ve il protokolü, okunan duanın ardından temel atma törenini gerçekleştirdi.