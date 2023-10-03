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        Çolakbayrakdar, Yamula'daki su sporları merkezini inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajı'nda yapımı devam eden su sporları merkezini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:29
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        Çolakbayrakdar, Yamula'daki su sporları merkezini inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajı'nda yapımı devam eden su sporları merkezini inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuşçu Mahallesi'nde kano, kürek ve yelken sporları için yapılan tesisi denetleyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan tesis sayesinde ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

        Yıl sonu itibarıyla merkezi tamamlamayı planladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki yıldan itibaren de bu tesis ile Kuşçu Marina tesisine yeni bir fonksiyon katmış olacağız. Su sporuna meraklı olan herkesin gelip burada kano, yelken ve kürek yapabilecekleri merkez olacak. Tabi ki bu mekanların sadece yapılmış olması yeterli olmuyor. Meraklıların buraya ilgi göstermeleri gerekiyor. Bunun için de üniversiteli gençlerimizi buraya bekliyoruz. Gençlerimize her türlü altyapı ve diğer imkanları sunarken onların da kurmuş olduğu su sporlarıyla ilgili kulüpleri buraya bekliyoruz."

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