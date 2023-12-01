Eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı Kayseri'de, otomobilini sıkıştırdığı eski kız arkadaşının trafik kazası sonucu ölümüne neden olan ve yeniden yargılandığı davada müebbet hapse çarptırılan sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

Kayseri'de, otomobilini sıkıştırdığı eski kız arkadaşının trafik kazası sonucu ölümüne neden olan ve yeniden yargılandığı davada müebbet hapse çarptırılan sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 31 sayfalık gerekçeli kararda, maktul Şeyda Kocaoğlu (19) ile sanık E.S'nin (19), aynı mahallede ikamet edip, aynı lisede eğitim gördükleri, arkadaş oldukları, zaman zaman ayrılıp barıştıkları, ayrıldıkları dönemde birbirlerine hakaret ve tehdit içerikli beyanlarda bulundukları ve olay tarihinden 2-3 ay önce de ayrıldıkları belirtildi.

Kararda, olay öncesi sanık ile maktul arasındaki mesaj kayıtları ve sosyal medya yazışmaları, sanığın sürücü belgesinin bulunmaması, yasal hız limitinin 50 kilometre olduğu bölünmüş yolda, hız limitinin iki kat üzerinde şerit ihlali yapıp maktulü sıkıştırarak kazanın meydana gelebileceğini öngördüğü ancak bu duruma kayıtsız kalıp gerekli önlemleri almadığına yer verildi.

Gerekçede, sanığın olay yerinden kaçtığı ve kaldırıldığı hastanede araçta yolcu olduğunu söyleyerek adli mercileri yanıltmaya çalıştığı da kaydedildi.

- Olay

E.S. yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Şeyda Kocaoğlu'nun kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet, 13 Eylül 2022'de, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde çarpışmıştı.

Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonette bulunan D.B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kocaoğlu, iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

E.S, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararı bozmuştu.

Yerel mahkemede yeniden yargılanan E.S, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, sanığın eylemi "olası kast"la gerçekleştirmesinden dolayı cezasında indirim yapılarak müebbet hapse çevrilmişti.