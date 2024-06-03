İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler gemiden denize düştü
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'nda vinç kazası meydana geldi. Olayda vincin çarptığı 28 konteyner yük gemisinden denize düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralana olmadı
Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda, yük taşıyan gemiden 28 konteyner denize düştü. Vinçlerle bir kısmı denizden alınan konteynerlerin kurtarılma çalışması devam ediyor.
DHA'nın haberine göre lay, dün saat 19.20 sıralarında, Ambarlı Marport Limanı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 'MEDKON RİZE' isimli yük gemisine dün öğleden sonra yükleme yapıldı.
Yükleme sırasında vincin çarpmasıyla 28 konteyner denize düştü.
Bir bölümü dolu olan konteynerlerin düştüğü bölgede denizde herhangi bir çevre kirliliği oluşmadığı belirlendi.
Ambarlı Liman Başkanlığı'nın aldığı kararla liman geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı