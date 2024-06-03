Jose Mourinho: İlk olarak Ali Koç ile görüştüm

Fenerbahçe'nin göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, şampiyonluk için geldiğini söyledi.

61 yaşındaki Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına kulüp başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de Haberi Görüntüle

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Mourinho, "Ben şu anda burada ortada oturuyorum. Başkanımıza sizin benim yerimde benim ise sizin yerinizde oturmam gerektiğini söyledim. Eskiden 'Ben Mourinho'yum.' diye şaka yapardım ama şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım.' diye kendimi adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisiyle transfer sürecinde Fenerbahçe adına ilk iletişime geçen kişinin Mario Branco olduğunu vurgulayan Mourinho, şöyle devam etti:

"Doğal olarak benimle iletişime geçen ilk kişi Ali Koç oldu. Buraya gelmekteki ilgimi tetikleyen şey bu oldu. Transfer anlamında hiçbir isimle, hiç kimseyle konuşmadım. Ben proje ve istikrar görmek istiyorum. İsimler üzerinden değil profiller üzerinden konuştuk. Nasıl profillere yönelmemiz gerektiğini konuştuk. Geçmiş kulüplerimde hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Eski kulübüm Roma'dan kimseye karşı bir ilgim de olmadı. Şu anda yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız. Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Herhangi bir kulüple bağlantım yoktu. Benim ailem var, her zaman aileme danışırım. Onların fikirlerini alırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım ile de bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için kimseden izin almadım."

Türkiye liginin kalitesinin yükselmesi gerektiğini aktaran Mourinho, "Bence bir takımın 99 puan alması ve diğer takımın 102 puan alması iyi bir durum değil. Diğer takımlarla bu fark iyi değil, umarım önümüzdeki sene lig daha çekişmeli olur. En azından bu farkın kapanması gerektiğini düşünüyorum. Bu ligin gelişmesi herkes için iyidir. Ben 99 puandan az alayım ama şampiyon olayım düşüncesindeyim." diye konuştu. Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel Haberi Görüntüle İki yıl boyunca Fenerbahçe'de görev yapacağını hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti: "Kim başkan seçilirse seçilsin ben Fenerbahçe için çalışıyor olacağım ama şu anda ben de başkan buradayken burayla sözleşme imzaladım. Branco buradayken sözleşmeyi imzaladım. Benim için istikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. Her şey çok üst düzey. Bu sabah tesislerimize gittim. Görmüş olduğum seviye çok iyi. Avrupa'da birçok takım çalıştırdım. Ben istikrar isterim, sorumluluklarımın bilincindeyim. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına 2 hafta içinde başlamamız gerekiyor. Ön elemelere takımı hazırlamamız gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim." Dünyada manşetler Mourinho! Haberi Görüntüle Portekiz'de Türkiye maçlarının canlı verildiğini aktaran Mourinho, "Oradaki spor kanalları maçları canlı veriyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce de Türkiye ligini düzenli takip ediyordum. Hem insan hem de teknik direktör olarak benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Şu anda Avrupa'da daha fazla insan bu ligi takip edecek diye düşünüyorum. Ben buraya Türk futbolu için geldim ama temelde Fenerbahçe için geldim. Tek isteğim, seviyenin hep daha iyiye gitmesi. Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem." değerlendirmesinde bulundu. Eski teknik direktör İsmail Kartal'a kariyerinin geri kalanında başarı dileğinde bulunan Mourinho, şunları söyledi: "Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Direkt konuşmayı seven biriyim. Her zaman iyi biri olmayabilirim onlar için ama dürüst olurum. Birazcık takımı görmem ve tanımam için zamana ihtiyacım var. Ön eleme öncesi 4 haftalık bir hazırlık süreci olacak. 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda olacak. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Yavaş yavaş olacak bir süreç. Fenerbahçe taraftarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız. Şunun sözünü verebilirim, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara empati, iyi iş çıkarma sözü verebilirim. Bu forma benim artık derim, derimin bir parçası. Kulüp bünyesindeki herkesin bu mantaliteye sahip olmasını isterim. Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma da saygı duyuyoruz. İnsanlar büyük düşünüyor çünkü ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım. Adım adım gitmek istiyoruz. Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak." Branco'nun kendisine çok güzel bir proje sunduğunu dile getiren 61 yaşındaki teknik adam, "Bana sunulan bu belge doğru, bu aslında işin doğasına aykırı. Genelde teknik direktörler kendi projelerini sunar ama bu sefer tam tersi oldu. Kulüp bana projelerini açıkladı. Sosyal anlamda ne kadar büyük bir yer olduğunu biliyorum. Manchester ile Fenerbahçe'ye karşı daha önce oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. Daha sonra ikinci kısım geliyor o da hırs. Hırs nedir, güvenli bir alanda olmak mıdır? Orada bir kulüp çalıştırıp 6-7-8. olmak mıdır? İtalya'yı sevdiğim için orada olmak mıdır? Benim için hırs her maçı kazanmak için oynamaktır. Fenerbahçe'nin de gerçeği bu. Ben taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum, beni de tetikleyen bu hırstı. Konfor alanında olmak istemiyorum. İmkanım olsa önümüzdeki hafta ilk maçımı oynamak isterdim." şeklinde görüş belirtti. Taraftarların sabırsızlığına ilişkin bir soruya ise Mourinho, şu yanıtı verdi: "Bu kültürde olmayan bir şeyi onlara öğretemezsiniz. Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, direktör, hoca. Bunların sakin olması lazım, taraftarların değil. Taraftarın çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizde baskı yaratması gerekiyor. Fenerbahçe'deki oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki burada oynayacak kadar iyi değildir. Bize desteği bırakmasınlar. Saha içinde bizimle mücadele etsinler. Umarım kaybettiğimizden daha çok maç kazanırız." Takımdan ayrılacak oyunculara karşı dürüst olacağını da belirten Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı: "Oyuncuların bunu basından öğrenmemesi gerekir. Başkanımız dürüst yaklaştı. Bizim de kendi aramızda oyunculara açık olmamız gerekiyor. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz, giden oyuncular için de geçerli. Bu tarz işlerin gizli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Lukaku ve Dybala'yı duydum, bu oyuncuları istemiyorum. Teknik ekibime gelecek olursak benim için en önemlisi patronun ben olduğum. Benim için çalışanların kim olduğu değil. Hepsi yüksek kalitede insanlar çünkü ben böyle insanlarla çalışırım. Bu konuda biraz bencilim ama tüm ilgi üzerimde olsun isterim." ÖZEL BİRİ! Sarı-lacivertli kulübün futbol A takımını emanet ettiği Mourinho, Avrupa'da "Özel biri" olarak tanımlanıyor. Kısa süreli futbolculuk kariyerinin ardından 24 yaşında teknik adamlığa adım atan Mourinho, ilk deneyimini Setubal'in 17 yaş altı takımıyla yaşadı. REKLAM Jose Mourinho, 1996-2000 yılları arasında Barcelona'da tercüman ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunurken, İspanyol ekibinde 1996-1997 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

AVRUPA ONU PORTO'DAKİ BAŞARIYLA TANIDI Mourinho, 2001-2002 sezonunun devre arasında teknik direktör olarak göreve geldiği Porto'da elde ettiği başarılarla göze çarptı. 2003-2004 sezonunun sonuna kadar Portekiz ekibinin başında olan Mourinho, Porto'yla üst üste 2 kez lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası sevinci yaşarken, 2002-2003 sezonunda UEFA Avrupa Kupası'nı, 2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Porto sürecinde "Yılın teknik direktörü" ödülüne layık görülen Mourinho'nun bir sonraki durağı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea oldu.

CHELSEA'Yİ 50 YIL SONRA ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI İngiltere Premier Lig'de 1954-1955 sezonunda şampiyonluğa uzanan Chelsea, Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından 50 yıl sonra Premier Lig'de adını zirveye yazdırdı. 2004-2005 sezonunda takımın başına geçen Mourinho, Londra ekibiyle üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Chelsea'nin iç saha maçlarında hiç mağlubiyet yaşamaması dikkati çekti. REKLAM 2005-2006'da Chelsea, İngiltere Süper Kupası'nda zafer elde ederken, 2006-2007 sezonunda da Mourinho önderliğinde İngiltere Kupası'nı kazandı.

Mourinho, İngiliz ekibindeki görevinden 2007-2008 sezonu başında ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinin başında 2004 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünü aldı. INTER'LE TARİHİ SEZON YAŞADI Roberto Mancini'yle yolları ayıran İtalyan ekibi Inter, 2008-2009 sezonuna Jose Mourinho'yla başladı. İlk sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayan Mourinho, bir sonraki sezon Milano temsilcisiyle tarihi bir başarı daha elde etti.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1963-1964 ve 1964-1965 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi formatında ise zafer elde edememişti. Mourinho yönetiminde mavi-siyahlı takım, 2009-2010 sezonunda gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Chelsea, CSKA Moskova, Barcelona ve finalde de Bayern Münih'i yenerek adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Jose Mourinho, Inter'i çalıştırdığı dönemde 2009 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünün sahibi oldu. REKLAM BARCELONA'NIN HEGEMONYASINA SON VERDİ Inter'de yaşadığı başarıların ardından Real Madrid'le sözleşme imzalayan Jose Mourinho, İspanyol ekibini 3 sezon çalıştırdı. Madrid temsilcisinin başında 2011-2012 sezonunda LaLiga şampiyonluğu yaşayan Portekizli teknik direktör, 3 yıl üst üste şampiyon olan Barcelona'nın da hegemonyasına son verdi.

Real Madrid, aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde Bayern Münih'e elenerek veda etti. Mourinho, Real Madrid'le 2011 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülü kazandı. CHELSEA İLE YENİDEN ŞAMPİYON Real Madrid serüveninin ardından eski takımı Chelsea'yla anlaşan Jose Mourinho, ilk sezonunda Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterdi. Chelsea, bu turda, Arda Turan'ın forma giydiği İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elendi.

Bir sonraki sezon Chelsea, Mourinho önderliğinde Premier Lig'de şampiyonluğa uzanırken, Londra temsilcisi bu şampiyonlukta da iç sahada yenilgi yaşamamasıyla dikkati çekti. İngiltere Premier Lig'de toplam 6 kez şampiyon olan Chelsea, bu şampiyonlukların 3'ünü Jose Mourinho'yla yaşadı. REKLAM Chelsea'nin ardından Manchester United'a imza atan Jose Mourinho, takımın başında ligde istediği sonuçları alamasa da UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanmayı başardı. A Grubu'nda Feyenoord, Zorya ve Fenerbahçe'yle eşleşen Manchester United, sarı-lacivertli rakibini İngiltere'de 4-1 yenerken, İstanbul'daki maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Manchester United, gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Saint Etienne, Anderlecht, Celta Vigo ve Ajax'ı geçerek kupaya uzanmayı başardı. SADECE TOTTENHAM'DA KUPA KAZANAMADI Manchester United'ın ardından bir başka İngiliz ekibi Tottenham'ın başına geçen Mourinho, kariyerinde kupa kazanamadığı tek dönemi yaşadı. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Mourinho'nun başında olduğu Tottenham, Premier Lig'deki ilk sezonunda altıncı, ikinci sezonunda ise yedinci oldu.

UEFA KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANAN İLK TEKNİK DİREKTÖR İtalya'nın Roma ekibiyle 2021-2022 sezonu öncesi anlaşmaya varan Jose Mourinho, ligde zirvenin uzağında kalsa da, Avrupa'da kupa kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk düzenlendiği sezonda Roma'yı şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik adam, bu kupayı ilk kazanan teknik direktör olurken, Avrupa'daki bütün kupalarda zafere uzanan tek isim olmayı da başardı. REKLAM