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        Öğretim görevlisi kampüsteki 2 köpeği sahiplendi

        Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Öğretim Görevlisi Nüket Ünal Rutli, yerleşkede sahiplendiği 2 köpeğiyle ilkokulda etkinliğe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:07
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        Öğretim görevlisi kampüsteki 2 köpeği sahiplendi
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        Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Öğretim Görevlisi Nüket Ünal Rutli, yerleşkede sahiplendiği 2 köpeğiyle ilkokulda etkinliğe katıldı.

        Rutli, Ziya Gökalp Mahallesi muhtarı Nurcan Göktaş tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım İlkokulu yönetimiyle hazırlanan programa davet edildi.

        Sahiplendiği köpeklerden "Yamyam" ile gözleri görmeyen "Takliş"i alarak okula gelen Rutli'ye, aynı üniversite öğrencisi ve NNYÜ Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Kulübü üyesi Sevde Betül Sarıgül de eşlik etti.

        Rutli, köpeklerinin tedavilerini, bakımını ve aşılarını yaptırdığı belirterek, hayvan sevgisinin eğitimle mümkün olduğunu, bunun da küçük yaşlarda yerleşeceğini vurguladı.

        Birinci sınıf öğrencisi Öykü Baykuş da "Benim de bir köpeğim vardı. Bugün en çok gözleri görmeyen köpeği sevdim." dedi.

        Öğrencilerden Aydemir Fedai de gözleri görmeyen köpeğe üzüldüğünü belirterek, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

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