Kayseri Büyükşehir Belediyesinin projelerine Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 2 proje ve 8 farklı uygulaması ile Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 2 proje ve 8 farklı uygulaması ile Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada, Büyükşehir Belediyesinin Ağırnas Çevreş Değirmeni ve Aziz Georgios Kilisesi projeleri ile Abdurrahman Gazi Türbesi, Seyyid Burhanettin Mezarlığı Türbe Buluntusu, Basın Müzesi, Kültepe Kaniş Karum Ziyaretçi Merkezi Müzesi, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenlemesi, Soğanlı Örenyeri Tahtalı Kilise, Tavukçu Mahallesi Tarihi Mahalle Fırını, Tavukçu Mahallesi Konutlar uygulaması Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü kazandırdı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin ödüle layık görülen çalışmalarının, 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle endüstri ve ticaretin merkezi olan Kayseri'nin kültürel yönünü de öne çıkardığı belirtildi.