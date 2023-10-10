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        KTO Başkanı Gülsoy, indirim kampanyasına katılan zincir marketleri tebrik etti

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerden büyük bir indirim kampanyası" çağrısına destek vererek Kayseri'de fiyatları sabitleyen zincir marketleri kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:54
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        KTO Başkanı Gülsoy, indirim kampanyasına katılan zincir marketleri tebrik etti
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        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerden büyük bir indirim kampanyası" çağrısına destek vererek Kayseri'de fiyatları sabitleyen zincir marketleri kutladı.

        Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki tüm işletmeleri, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet etti.

        Hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirlerin, yapılan çalışmaların enflasyonla mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

        "Her şeyden önce devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Bu ülke bizim. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Enflasyonla topyekün mücadele edersek halkımızla, sektörlerimizle birlikte el ele verirsek, beraber olursak atlatırız. Maliyet ve fiyat artışları karşısında özel sektörün topyekün katılmadığı sürece sadece çalışanlarımızın alım gücü erir. Bu sebeple sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar olan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek enflasyonu da bertaraf edeceğiz."

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