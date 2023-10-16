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        Kayseri'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Kayseri'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) kuruluşunun 39. yıl dönümü ve Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:22
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        Kayseri'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Kayseri'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) kuruluşunun 39. yıl dönümü ve Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        TEMAD İl Başkanı Abdullah Çelebi, burada yaptığı açıklamada, astsubayların vatan sevgisiyle donatıldığını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli olduklarını söyledi.

        Törenin ardından şehitler için vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

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