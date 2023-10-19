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        Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç muhtarlarla buluştu

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Günü dolayısıyla kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:31
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        Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç muhtarlarla buluştu
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Günü dolayısıyla kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen yemek programına Çiçek ve Büyükkılıç'ın yanı sıra, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

        Burada konuşan Çiçek, muhtarların desteği olmadan hiçbir mücadeleyi başaramayacaklarını belirtti.

        Uyuşturucuyla mücadelede muhtarların rolüne dikkati çeken Çiçek, "Uyuşturucuyla ilgili çok büyük mücadele veriyoruz. Sadece polisiye tedbirlerle bu iş bitmiyor. Çocuklarımızı bulaştırmamamız gerekiyor. Bu mücadelede en önemli dayanağımız muhtarlarımız. Hep beraber Kayseri'den uyuşturucunun kökünü kazıyacağız, söküp atacağız." ifadelerini kullandı.

        Gazze'de yaşananlara da değinen Çiçek, şunları kaydetti:

        "İnsanların nasıl öldürüldüklerini, açlığa, susuzluğa mahkum edildiklerini görüyoruz. Yüzyıl önce topraklarımız olan yerlerdeki insanların acısını acımız biliyoruz, derdini derdimiz biliyoruz. İçimizin kan ağladığı zamanlardan geçiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yardımcısı olsun. Dünyanın her coğrafyasında acı çeken, bizim gelişimizi dört gözle bekleyen insanlar var, Karabağ'da, Filistin'de, Libya'da bizim yolumuzu gözlüyorlar."

        Program yemek ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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