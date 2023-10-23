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        Kayseri'de "Gastronomi Günleri" etkinliği yapılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gastronomi Günleri" etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:17
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        Kayseri'de "Gastronomi Günleri" etkinliği yapılacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gastronomi Günleri" etkinliği düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu ayın sonunda açılacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde "Gastronomi Günleri" gerçekleştirilecek.

        1 milyon 260 bin metrekarelik millet bahçesinde düzenlenecek etkinlik 3 gün sürecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin yemek kültürü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne girdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Kendisini gastronomi dalında da ispatlayan şehrimizde bu alanda çalışmalarımız da sürüyor. Sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemek, mantı, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, yağlama, çemen, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete sahip zengin mutfağımızı tüm dünyaya tanıtıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 27, 28 ve 29 Ekim günlerinde 3 gün boyunca etkinliklerimiz olacak. Kentin mutfağı adeta Millet Bahçemize taşınacak."

        Başkan Büyükkılıç, etkinliğe, gastronomi dernekleri, üniversite gastronomi kulüpleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerel işletmeciler ve kadın kooperatifinin katılacağını aktardı.

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