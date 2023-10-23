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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarıyla ilgili "Fiili adımlar atmamız gerekiyor. Kınamak, lanetlemek ve ateşkes çağrısı yapmak maalesef 75 seneden bu yana hiçbir işe yaramadı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:38
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarıyla ilgili "Fiili adımlar atmamız gerekiyor. Kınamak, lanetlemek ve ateşkes çağrısı yapmak maalesef 75 seneden bu yana hiçbir işe yaramadı." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Erbakan, Bürüngüz Camisi'nde kıldığı öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin açtığı standı ziyaret etti.

        Erbakan, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de bir katliam yaşandığını, bunun soykırım olduğunu söyledi.

        Filistinlilere uygulanan bu zulmün adım adım bütün Orta Doğu'da uygulanmak istendiğini savunan Erbakan, Müslüman ülkelerin yöneticilerinin yaptırımlar ortaya koyması gerektiğini belirtti.

        Caydırıcı önlemler alınması gerektiğine değinen Erbakan, "Fiili adımlar atmamız gerekiyor. Kınamak, lanetlemek ve ateşkes çağrısı yapmak maalesef 75 seneden bu yana hiçbir işe yaramadı. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden, cami, kilise, hastane demeden, okul demeden bomba yağdırıyorlar ve dünyanın gözü önünde bir katliam yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Meydandaki programının ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Erbakan bir basın mensubunun, "Yerel seçimlerde ittifak olabilir mi?" şeklindeki sorusu üzerine, "Ankara ve İstanbul'da bir destek talebi olması halinde bunun değerlendirilebileceğini ifade ettik. İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için sadece. Onun dışında Ankara'nın İstanbul'un ilçelerinde de Türkiye'deki illerimiz ve ilçelerimizde de kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle girmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        - "Yerel seçimlerde bir beka meselesi söz konusu değil"

        Yerel seçimlere hazırlık aşamasında önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Erbakan, "Yerel seçimlerde bir beka meselesi söz konusu değil. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ülkemizin, milletimizin, devletimizin geleceğini düşünerek, son derece hassas bir seçim olması hasebiyle devleti bütün bu yetkileriyle hem de yeni sistemdeki bu olağanüstü yetkilerle teslim edeceğimiz kimselerin uygun insanlar olması gerektiğini düşündüğümüz için ittifak yaptık. Belediye seçimlerinde bu kadar kritik bir durum söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Erbakan, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasını hatırlatması üzerine şöyle devam etti:

        "54. hükümet döneminde Filistin'in El Halil kentine barış gücü olarak oradaki barışı muhafaza etmek maksadıyla Türk askeri meclis kararıyla gönderildi. Erbakan Hoca'mızın başbakan olduğu dönemde. Orada bir kişinin burnu dahi kanamadı. Bir el silah atışı dahi siyonist İsrail yapamadı. Şu anda da mecliste bu konunun görüşülmesi... Zaten böyle bir şeyde meclisin oylaması ve kararı gerekiyor. Böyle bir adımın atılması da söz konusu olabilir. Sayın Devlet Bahçeli'nin bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da taşıması ve bu yönde bir adım atılması halinde meclise bu konunun gelmesi halinde biz de Yeniden Refah Partisi olarak elimizden gelen katkıyı yapıp, desteği vermeye hazırız."

        Erbakan ve beraberindekiler, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

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