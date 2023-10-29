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        Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63,17 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:00
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        Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63,17 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda, 63,17 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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