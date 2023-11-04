Kayseri'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi'ndeki apartmanda oturan Ahmet U. ile eşi M.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U, eşini bıçakladı. Ahmet U, olay yerinde hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheli kadın gözaltına alındı.