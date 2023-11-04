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        Kayseri'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 08:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 08:55
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        Kayseri'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi'ndeki apartmanda oturan Ahmet U. ile eşi M.U. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.U, eşini bıçakladı. Ahmet U, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Şüpheli kadın gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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