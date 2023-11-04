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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması başladı

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Nöbetçi Vekil" uygulaması kapsamında İl Başkanlığında gündemi değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:25
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması başladı
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Nöbetçi Vekil" uygulaması kapsamında İl Başkanlığında gündemi değerlendirdi.

        Çopuroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

        İsrail'in saldırılarını lanetleyen Çopuroğlu, "9 binden fazla yarısına kadar da çocuk katledilmiş, şehit edilmiş durumda. İsrail ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki dünya liderleri ile olan diyalogları son dönemde ciddi derecede artmış durumda. Özellikle dünya ülkelerinin bir çoğunda yeni yeni hareketlenmeye başlayan protesto eylemleri sahada da kendini göstermeye başlamıştır. İnşallah önümüzdeki süreçte bu katliamın son bulacağına inancımız tamdır." dedi.

        Çopuroğlu, açıklamasının ardından vatandaşlarla görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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