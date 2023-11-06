Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Antalya'da düzenlenen 12. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) stant açtı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteği ve Antalya Ticaret Borsasının (ATB) öncülüğünde 2-5 Kasım tarihlerinde YÖREX Fuarı düzenlendi.

Kayseri'nin tescilli ürünlerinden pastırma, sucuk, mantı, katmer, yağlama ve tandır böreğinin de aralarında bulunduğu 28 ürün fuarda tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin zengin coğrafi işaret portföyünün gastronomi turizmi ile birleştirildiği takdirde bu gelirin 25 milyar avroya kadar çıkabileceği değerlendirilmektedir. Tüm çabalarımız bu pastadan daha fazla pay almaktır. KTO olarak geniş bir ekiple fuarda yerimizi alarak kadim şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerini sergiledik. Standımıza gelen misafirlerimize pastırma, sucuk, mantı, tandır böreği, kayseri yağlaması, sucuk içi, çemen ve nevzine ikramında bulunduk."

- Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çöp toplama etkinliği yapıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Kayseri Kadın İşbirliği Derneği, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, sazlık alanında bulunan çöpler toplandı.