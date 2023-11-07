Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bugünkü galibiyetten daha çok benim hoşuma giden şey Kayserispor'un iyi futbol oynaması. Bu tesadüfi bir 3 puan değil." dedi.

Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bugünkü galibiyetten daha çok benim hoşuma giden şey Kayserispor'un iyi futbol oynaması. Bu tesadüfi bir 3 puan değil." dedi.

Kayserispor'un, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, kazandıkları için mutlu olduklarını, Kayserispor'un daha iyi olacağını belirtti.

Teknik direktör Recep Uçar'a güvendikleri için takımın başına getirdiklerini anlatan Çamlı, şunları kaydetti:

"Recep hocayı ilk getirdiğimizde böyle soru işaretli bakışları biliyorum. Sonra Recep Uçar'a güvenmeseydim, Recep Uçar ismini kulübümle hiçbir zaman özdeşleştirmezdim. Çünkü benim takımın oynadığı bir oyun var. Recep hocayı da ben uzun zamandır takip ediyorum. Oynattığı oyunu biliyorum. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarı çıtasını yükselterek devam eder. Herkesin başka bir düşüncesi olabilir, söyleyebilir, eleştirebilir. Olumlu eleştirilerin hepsini öper başıma koyarım. Ön yargılı ve burayı yıpratmaya yönelik kim ne konuşursa konuşsun sadece konuşmuş olur. Ciddiye almayız, cevap da vermeyiz. Biz bu işin tadını çıkartacağız. Bugünkü galibiyetten daha çok benim hoşuma giden şey Kayserispor'un iyi futbol oynaması. Bu tesadüfi bir 3 puan değil."

- "İyi yerlere gideceğinden eminim"

Oynanan futbolu bütün kamuoyunun tebrik edeceğini düşündüğünü ifade eden Çamlı, "Bu takım lige imzasını atacak, buna inanıyorum. Siz de inanın. Biz gidebildiğimiz yere kadar her haftayı ayrı değerlendirerek, her hafta daha iyiyi nasıl yapabilirizin hesabını yaparak gitmemiz lazım. Onun için inşallah ilerleyen yıllarda daha büyük hedefler koyabiliriz. Ben takımıma da teknik heyete de şehrime de güveniyorum. Çok iyi yerlere gideceğinden eminim." diye konuştu.