Kayseri'de kaza yapan araçtan fırlayan parçanın isabet ettiği yaya yaraladı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan parçanın isabet ettiği yaya yaralandı.

T.M. idaresindeki 38 NR 064 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde O.K'nin kullandığı 38 BY 384 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtan fırlayan parça, yoldan geçen Ş.S'ye isabet etti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ş.S, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.