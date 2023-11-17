Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kayseri'de mangal közünden çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 22:54 Güncelleme: 17.11.2023 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de mangal közünden çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Adıyaman Sokak'ta mangal közünden yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Büyük Türkiye fırtınası
        Büyük Türkiye fırtınası
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Tartıştığı teknikeri öldürdüğü öne sürülen polis hakkında müebbet hapis tal...
        Tartıştığı teknikeri öldürdüğü öne sürülen polis hakkında müebbet hapis tal...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de asfalt üretim tesisi açılışında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de asfalt üretim tesisi açılışında konuştu:
        Erciyes Dağı'na kar yağdı
        Erciyes Dağı'na kar yağdı
        Bakan Özhaseki: Yol, bir medeniyettir; bunu unutmayalım
        Bakan Özhaseki: Yol, bir medeniyettir; bunu unutmayalım
        Fırtınanın uçurduğu demir panel çarpınca çatıdan düşen işçi, toprağa verild...
        Fırtınanın uçurduğu demir panel çarpınca çatıdan düşen işçi, toprağa verild...
        Melikgazi Belediyesi fidanları toprakla buluşturuyor
        Melikgazi Belediyesi fidanları toprakla buluşturuyor