Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

Kayseri'de mangal közünden çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Adıyaman Sokak'ta mangal közünden yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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