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        Kayseri'de sayısı artırılan güvenlik kameraları hırsızlıkla mücadelede etkin rol oynuyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de özel mülkiyetlerdeki çok sayıda atıl kameranın aktif hale getirilmesi ve sisteme yenilerinin eklenmesi, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının azalmasına ve faillerinin yakalanmasına katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:56
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        Kayseri'de sayısı artırılan güvenlik kameraları hırsızlıkla mücadelede etkin rol oynuyor
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de özel mülkiyetlerdeki çok sayıda atıl kameranın aktif hale getirilmesi ve sisteme yenilerinin eklenmesi, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının azalmasına ve faillerinin yakalanmasına katkı sağladı.

        Vali Gökmen Çiçek'in kentteki güvenlik kameralarının incelemesini istemesi üzerine yapılan çalışmalarda iş yeri, fabrika, ofis, konut gibi özel mülkiyetlerdeki binlerce kameradan rastgele seçilen 400'ünden sadece 90'ının çalıştığı ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bozuk kameraların tamir edilmesi ve daha etkin kullanılması için çalışma yaptı. Bu kapsamda 310 kamera onarıldı, 400 kameranın aktif hale gelmesi sağladı. Ayrıca hırsızlık vakalarının fazla olduğu bölgelerdeki kameralar da tamir edildi, kentteki ana arterlere ilave güvenlik kameraları yerleştirildi.

        - "3'te 3 yapmak için uğraşıyoruz"

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amiri Komiser Muammer Kök, AA muhabirine, suçları kişilere, mal varlığına ve millete karşı işlenen suçlar olarak farklı gruplara ayırdıklarını söyledi.

        Vatandaşın huzur içinde yaşaması için mücadele verdiklerini aktaran Kök, şöyle devam etti:

        "Sayın Valimizin başlattığı kamera seferberliği var. Rastgele seçilen 400 kameranın aktif olması için çalışmalar yaptık. Bu çalışma ışığında ayrıca Sayın Valimizin talimatıyla tüm ana arterleri kameralarla donattık. Kameraların artırılmasından dolayı hırsızlık olaylarında bir önceki yıla nazaran yüzde 47'lik düşüş sağladık. Gerçekleşen her 3 hırsızlık olayından 2'sininin de failini yakaladık. Biz bunu 3'te 3 yapmak için uğraşıyoruz. Tüm ekiplerimizle, tüm gayretimizle bunu yapmaya çalışıyoruz."

        Kök, kameralar sayesinde çok ciddi yol kat ettiklerini dile getirerek, "Tüm ana arterlerimizi görebilecek şekilde şehrimiz bir örümcek ağı şeklinde kamerayla donatılmış durumda. Biz de hırsızlık olaylarını aydınlatma oranlarını artırarak katkıda bulunuyoruz. Bizim için bu faaliyet çok önemli." dedi.

        - Kameralar suçluya ulaşmakta etkin rol oynuyor

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak önleyici hizmete çok önem verdiklerini vurgulayan Kök, hep vatandaşın yanı başında olduklarını ve sokakları boş bırakmadıklarını ifade etti.

        Hırsızlığı başlamadan engellemenin önemli olduğunun altını çizen Kök, "Tedbirlerimizi maksimum seviyede tutuyoruz, çok ciddi önleyici hizmet faaliyeti yürütüyoruz. Hırsızlığın oluşmasından sonra da kameranın çok ciddi etkisi var. En azından önlenemeyen hırsızlık kameralar vasıtasıyla aydınlatılıp, suçluların hızlı şekilde yakalanmasını sağlamaktadır. Suçu aydınlatma oranımızı arttırarak hırsızlığı 'yok' denilebilecek seviyelere getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Kök, vatandaşın çok hızlı şekilde bir polise ulaşabildiğine değinerek, bunlar sayesinde de hırsızlıkları engellemek, olayları bir an önce aydınlatmak üzere çalıştıklarını anlattı.

        - Kapıyı en az bir kere kilitleyin uyarısı

        Vatandaş ihbarlarının önemine değinen Kök, şöyle konuştu:

        "Suç oluşmasından sonra vatandaşımız olay yerini korusun. Suç oluştuktan sonra ihbarlar bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın ihbarları kesinlikle gizli. Hiçbir şekilde hiç kimseyle paylaşılmıyor. Vatandaşlarımıza kamera taktırmalarını ve çalıştığını kontrol etmelerini, boş bıraktıkları evlerde lamba yakarak veya kapıya ayakkabı koyarak yaşam belirtisi izleri bırakmalarını, kapıyı en az bir kez kilitlemelerini öneriyoruz. Mesela oto hırsızlıklarına karşı arabalarının camlarını yarım açık bırakmamalarını, araçta eşya bırakmamalarını tavsiye ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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